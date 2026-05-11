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Scout24 rechnet mittelfristig mit weiterem Wachstum - Rendite soll steigen

12.05.26 15:48 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportalbetreiber Scout24 will in den kommenden Jahren weiter wachsen und setzt dabei auch auf neue Produkte und Künstliche Intelligenz. Für den Zeitraum 2027 bis 2028 wurde die Zielspanne für das Umsatzwachstum auf das "obere Ende" des hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereichs angehoben, wie der Konzern im Rahmen eines Kapitalmarkttages am Dienstag in Berlin mitteilte. Die auf dem Kapitalmarkttag 2024 ausgegebenen Ziele sahen hier ein Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereich vor.

Zudem hob das Management die Ziele für das Abonnements-Geschäft von Scout24 an. So soll das Wachstum im Professional-Segment nun am oberen Ende der Spanne eines hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereichs liegen. Zuletzt wurde hier laut Mitteilung noch ein Wachstum im hohen einstelligen Zehnerprozentbereich angepeilt. Rückenwind soll dabei auch von neuen Produkten kommen. Im Geschäft mit Privatkunden strebt Scout24 bis 2028 rund 700.000 Abonnements an.

Auch die Profitabilität will Scout24 weiter steigen. Bis 2028 wird eine operative Marge (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von rund 64 Prozent angestrebt. Erreicht werden soll dies dabei auch durch kontinuierliche Investitionen in KI-Produkte.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Aktie von Scout24 drehte nach der Veröffentlichung ins Plus und notierte zuletzt an der Dax-Spitze (DAX) knapp vier Prozent höher.

2026 will Scout24 den Umsatz um 16 bis 18 Prozent steigern, wie der Konzern Ende April bei Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 mitgeteilt hatte. Zudem rechnet das Management um Konzernchef Ralf Weitz mit einer Marge, gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), von bis zu 61 Prozent. 2025 verbuchte der Konzern einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro bei einer bereinigten operativen Marge von 62,5 Prozent./err/he

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