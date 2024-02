Scout24 setzt höhere Preise für Mitgliedschaften durch - Gewinnsprung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportalbetreiber Scout24 hat zum Jahresende noch einmal seine Profitabilität deutlich gesteigert und im Gesamtjahr einen Gewinnsprung hingelegt. Dabei zahlten sich der firmeninterne Sparkurs und Preiserhöhungen für seine Mitgliedschaftsprodukte aus: Wie der für seinen Online-Immobilienmarktplatz Immoscout24 bekannte Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte, konnte er bei seinen Kunden Preise erfolgreich erhöhen und sie zum Wechsel auf teurere Abo-Modelle motivieren. Auch die übernommene Sprengnetter-Gruppe wirkte sich positiv auf die Bilanz aus. Zugleich sparte Scout24 etwa bei Werbemitteln und externen Dienstleistern.

Im Gesamtjahr steigerte der MDAX-Konzern den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um fast 14 Prozent auf 509,1 Millionen Euro. Davon blieben fast 60 Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen - mit 303,9 Millionen Euro fiel die Kennziffer im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Fünftel größer aus. Während der Konzernerlös etwas unter den eigenen Zielen und dem Konsens lag, übertraf Scout24 mit dem Betriebsergebnis die Erwartungen.

"Mit unserer starken Produktpipeline blicken wir sehr zuversichtlich auf das Jahr 2024", sagte Konzernchef Tobias Hartmann laut Mitteilung. Die genauen Ziele bis 2026 will der Manager gemeinsam mit seinem Finanzchef Dirk Schmelzer am Mittwochnachmittag bekannt geben. Die geprüften Zahlen und den Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr will der Vorstand am 28. März vorlegen./ngu