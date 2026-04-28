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Scout24 steigert Gewinn zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt

29.04.26 07:34 Uhr
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Scout24
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MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat im ersten Quartal dank einer hohen Kundennachfrage Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Finanzchef Martin Mildner sieht das Unternehmen "weiterhin auf Kurs", die gesteckten Ziele für 2026 zu erreichen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern entsprechend.

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um fast 14 Prozent auf 179,6 Millionen Euro. Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment. In beiden Bereichen konnte die Zahl der Kunden in Deutschland gesteigert werden.

Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Anstieg um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro verbucht. Hier profitierte Scout24 neben dem Umsatzwachstum auch von Sparmaßnahmen. Insgesamt legte die bereinigte operative Marge um 0,6 Prozentpunkte auf 60,1 Prozent zu. Der Nachsteuergewinn stieg um gut 37 Prozent auf 68,5 Millionen Euro./err/bek/he

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