Scout24 verbessert und erweitert Finanzierungsstruktur

Wie der Betreiber digitaler Marktplätze mit dem Schwerpunkt Immobilien und Automobile mitteilte, schloss er mit neun Banken ein Finanzierungspaket über 1 Milliarde Euro ab. Das Finanzierungspaket besteht demnach aus einem Darlehen von 300 Millionen Euro, einer revolvierenden Kreditlinie von 200 Millionen Euro, von der derzeit 70 Millionen Euro in Anspruch genommen sind, und einer für weitere Akquisitionen vorgesehenen revolvierenden Kreditlinie im Volumen von 500 Millionen Euro.

Der neue Konsortialkredit beinhalte deutlich verbesserte Zinskonditionen, was sich nach der jüngsten Übernahme der Internetplattform Finanzcheck in einer erwarteten jährlichen Einsparung von 2,4 Millionen Euro niederschlagen werde, hieß es weiter. Die Laufzeit der einzelnen Finanzierungsbausteine betrage fünf Jahre, bei der Akquisitionskreditlinie drei Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr. Der Kredit ist laut dem MDAX-Unternehmen unbesichert und die Zinsmarge an den Verschuldungsgrad gekoppelt.

Mit dem Finanzierungspaket habe Scout24 die Finanzierungskonditionen vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre nochmals deutlich verbessert. Demgegenüber stehe im Geschäftsjahr 2018 eine einmalige Belastung durch die Kosten der Refinanzierung in Höhe von 4,1 Millionen Euro.

