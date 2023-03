Scout24 will erneut Aktien zurückkaufen

Aktien in diesem Artikel Scout24 52,22 EUR

1,01% Charts

News

Analysen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) will erneut eigene Aktien vom Markt zurückkaufen. Das Rückkaufprogramm solle bis zu 100 Millionen Euro umfassen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Der Start sei für die kommenden Wochen geplant, der Abschluss für das Jahr 2024. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt der Rückkauf diesmal geringer aus: So umfasste das im März 2022 gestartete Programm ein Volumen von bis zu 350 Millionen Euro. Bei Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut ein Prozent zu./stw/jha/