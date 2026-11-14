Scribe Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Scribe Therapeutics hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Scribe Therapeutics 20,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 20,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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