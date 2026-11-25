SCWorx stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -120,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -27,000 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,82 Prozent auf 0,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net