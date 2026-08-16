SCWorx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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SCWorx hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -82,800 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat SCWorx mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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