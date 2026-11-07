SCYNEXIS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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SCYNEXIS hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
SCYNEXIS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,360 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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