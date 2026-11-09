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Index im Blick

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.20 EUR 0.05 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Basler AG
23.65 EUR -0.55 EUR -2.27 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.26 EUR -0.74 EUR -2.11 %
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Douglas AG
8.02 EUR -0.17 EUR -2.08 %
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FRIEDRICH VORWERK
67.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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HelloFresh
2.98 EUR -0.17 EUR -5.41 %
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Hypoport SE
82.95 EUR -3.75 EUR -4.33 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.00 EUR 0.40 EUR 0.60 %
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Mutares
27.45 EUR 0.65 EUR 2.43 %
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OHB SE
202.50 EUR 9.90 EUR 5.14 %
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SMA Solar AG
49.98 EUR -1.07 EUR -2.10 %
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Stabilus SE
14.88 EUR 0.52 EUR 3.62 %
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TeamViewer
4.86 EUR -0.19 EUR -3.78 %
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Vincorion
17.90 EUR 0.29 EUR 1.65 %
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Indizes
SDAX
17,983.74 EUR 140.03 EUR 0.78 %
News | Analysen

Letztendlich ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,88 Prozent aufwärts auf 18.000,80 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89,361 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,030 Prozent höher bei 17.848,99 Punkten in den Montagshandel, nach 17.843,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.058,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.800,17 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.098,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.659,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15.779,45 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,72 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,89 Prozent auf 71,00 EUR), Vincorion (+ 5,80 Prozent auf 18,53 EUR), Stabilus SE (+ 5,34 Prozent auf 15,00 EUR) und Basler (+ 4,64 Prozent auf 24,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen TeamViewer (-4,36 Prozent auf 4,83 EUR), SMA Solar (-3,42 Prozent auf 49,40 EUR), Hypoport SE (-3,24 Prozent auf 83,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,80 Prozent auf 33,98 EUR) und Douglas (-2,48 Prozent auf 7,88 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.612.715 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,171 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
04.11.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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