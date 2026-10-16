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SDAX-Performance

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.55 EUR 0.40 EUR 1.73 %
Charts | News | Analysen
Basler AG
21.25 EUR 0.20 EUR 0.95 %
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Deutsche Euroshop AG
14.82 EUR -0.20 EUR -1.33 %
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EVOTEC SE
2.58 EUR 0.08 EUR 3.28 %
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GFT SE
27.50 EUR 0.65 EUR 2.42 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.11 EUR 0.02 EUR 0.49 %
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Hypoport SE
79.90 EUR 7.35 EUR 10.13 %
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INDUS AG
38.15 EUR 1.35 EUR 3.67 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.30 EUR 0.10 EUR 0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
11.90 EUR -0.55 EUR -4.42 %
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Mutares
24.35 EUR 0.05 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
192.00 EUR 24.20 EUR 14.42 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.94 EUR 4.42 EUR 17.32 %
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Vincorion
19.44 EUR 0.89 EUR 4.80 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
18,198.27 EUR 244.47 EUR 1.36 %
News | Analysen

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,41 Prozent stärker bei 18.206,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,083 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,568 Prozent fester bei 18.055,72 Punkten, nach 17.953,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18.047,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.380,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,346 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SDAX 18.166,95 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SDAX 18.329,52 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 17.017,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 16,56 Prozent auf 29,84 EUR), OHB SE (+ 12,97 Prozent auf 191,60 EUR), Deutsche Euroshop (+ 12,40 Prozent auf 16,86 EUR), Hypoport SE (+ 6,56 Prozent auf 77,95 EUR) und Vincorion (+ 4,84 Prozent auf 19,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen GFT SE (-1,45 Prozent auf 27,20 EUR), Mutares (-1,42 Prozent auf 24,35 EUR), Basler (-1,18 Prozent auf 21,00 EUR), LPKF Laser Electronics (-0,83 Prozent auf 12,00 EUR) und INDUS (-0,79 Prozent auf 37,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.497.551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,54 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
10:11 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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