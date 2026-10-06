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Marktbericht

SDAX aktuell: Das macht der SDAX aktuell

SDAX aktuell: Das macht der SDAX aktuell

Der SDAX gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.60 EUR -0.30 EUR -1.26 %
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
113.00 EUR 3.80 EUR 3.48 %
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Deutsche Euroshop AG
17.54 EUR 0.52 EUR 3.06 %
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EVOTEC SE
3.11 EUR 0.17 EUR 5.72 %
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FRIEDRICH VORWERK
65.20 EUR 0.20 EUR 0.31 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.04 EUR 0.87 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.80 EUR 1.40 EUR 2.11 %
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Mutares
25.55 EUR 0.70 EUR 2.82 %
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OHB SE
166.60 EUR -5.40 EUR -3.14 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
69.55 EUR 3.40 EUR 5.14 %
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SCHOTT Pharma
25.70 EUR 1.05 EUR 4.26 %
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secunet Security Networks AG
259.50 EUR 15.00 EUR 6.13 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.42 EUR 0.06 EUR 0.23 %
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Vincorion
18.00 EUR -0.63 EUR -3.38 %
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Indizes
SDAX
18,384.81 EUR 224.19 EUR 1.23 %
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,53 Prozent stärker bei 18.438,05 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,738 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,438 Prozent auf 18.240,24 Punkte an der Kurstafel, nach 18.160,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.447,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.233,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.734,04 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 18.539,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SDAX mit 17.476,51 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,24 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 5,03 Prozent auf 261,00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,86 Prozent auf 25,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,40 Prozent auf 68,85 EUR), EVOTEC SE (+ 4,39 Prozent auf 3,09 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4,03 Prozent auf 113,60 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen OHB SE (-2,44 Prozent auf 167,60 EUR), Deutsche Euroshop (-2,37 Prozent auf 17,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,73 Prozent auf 26,10 EUR), Vincorion (-1,51 Prozent auf 17,90 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-0,92 Prozent auf 64,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 277.378 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,282 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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