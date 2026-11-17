Index-Performance im Fokus

Der SDAX notiert am Dienstagmittag im negativen Bereich.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,79 Prozent schwächer bei 17.618,51 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,486 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,404 Prozent auf 17.686,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17.758,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 17.548,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17.686,73 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der SDAX bei 18.198,27 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 18.486,32 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 16.069,28 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,51 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 2,98 Prozent auf 3,14 EUR), ProCredit (+ 2,58 Prozent auf 10,34 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,10 Prozent auf 48,60 EUR), MBB SE (+ 1,75 Prozent auf 203,50 EUR) und INDUS (+ 1,61 Prozent auf 34,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PNE (-8,22 Prozent auf 4,69 EUR), Energiekontor (-5,95 Prozent auf 21,35 EUR), GFT SE (-5,27 Prozent auf 25,15 EUR), EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 2,81 EUR) und OHB SE (-3,31 Prozent auf 169,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 410.997 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,213 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net