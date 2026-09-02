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SDAX aktuell

SDAX aktuell: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

SDAX aktuell: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Mit dem SDAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR 0.35 EUR 1.51 %
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Adtran Networks SE
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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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Energiekontor AG
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GFT SE
26.80 EUR 0.90 EUR 3.47 %
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grenke AG
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HelloFresh
2.64 EUR 0.02 EUR 0.72 %
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Jungheinrich AG
25.32 EUR 0.04 EUR 0.16 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
77.20 EUR -0.30 EUR -0.39 %
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Mutares
25.00 EUR -0.20 EUR -0.79 %
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OHB SE
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PATRIZIA SE
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STO SE & Co. KGaA
101.60 EUR 0.20 EUR 0.20 %
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Indizes
SDAX
18,597.03 EUR 138.06 EUR 0.75 %
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Am Donnerstag notierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,83 Prozent stärker bei 18.613,10 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 94,437 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,144 Prozent fester bei 18.485,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.458,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.636,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.445,90 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,84 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 18.524,47 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 18.769,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16.466,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,25 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 6,45 Prozent auf 26,40 EUR), Energiekontor (+ 4,20 Prozent auf 24,80 EUR), OHB SE (+ 3,71 Prozent auf 184,60 EUR), Jungheinrich (+ 3,52 Prozent auf 26,44 EUR) und grenke (+ 2,95 Prozent auf 11,86 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil STO SE (-3,59 Prozent auf 99,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 32,16 EUR), Adtran Networks SE (-2,18 Prozent auf 22,40 EUR), Einhell Germany vz (-2,01 Prozent auf 73,00 EUR) und PATRIZIA SE (-1,80 Prozent auf 7,08 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 851.189 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,141 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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26.08.26 OHB SE Outperform Oddo BHF
11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG

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