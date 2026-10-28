SDAX aktuell: SDAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

SDAX-Performance

28.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 18.357,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,211 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,136 Prozent fester bei 18.397,97 Punkten, nach 18.373,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.357,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18.397,97 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.248,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.352,55 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 17.024,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,77 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Vincorion (+ 3,21 Prozent auf 19,79 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,71 Prozent auf 11,90 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,51 Prozent auf 67,40 EUR), Vossloh (+ 1,27 Prozent auf 49,38 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,04 Prozent auf 2,91 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil ProCredit (-1,58 Prozent auf 8,73 EUR), Hypoport SE (-1,29 Prozent auf 80,25 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,29 Prozent auf 1,30 EUR), Mutares (-1,19 Prozent auf 28,95 EUR) und TeamViewer (-0,98 Prozent auf 7,55 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 37.027 Aktien gehandelt. Mit 5,012 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net