SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück

SDAX im Blick

SDAX-Handel aktuell.

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 18.344,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,672 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,092 Prozent auf 18.458,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18.475,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.307,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.478,10 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der SDAX bei 18.429,44 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 16.873,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16.685,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,70 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 54,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,97 Prozent auf 176,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,19 Prozent auf 102,30 EUR), NORMA Group SE (+ 0,82 Prozent auf 17,24 EUR) und tonies (+ 0,81 Prozent auf 12,46 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil CANCOM SE (-5,20 Prozent auf 24,60 EUR), Sixt SE St (-4,30 Prozent auf 72,35 EUR), init innovation in traffic systems SE (-3,07 Prozent auf 48,95 EUR), TeamViewer (-2,87 Prozent auf 5,25 EUR) und Befesa (-2,46 Prozent auf 33,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 337.568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,025 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net