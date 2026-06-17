DAX24.961 +0,1%Est506.307 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +2,3%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.790 -0,3%Euro1,1464 -0,4%Öl78,70 +0,1%Gold4.262 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX fester - 25.000 Punkte im Blick -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- FreeCast, SpaceX, Nebius, Amazon, Chip-Aktien, Lufthansa, TUI, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SDAX im Blick

SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück

18.06.26 12:25 Uhr
SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück | finanzen.net

SDAX-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,00 EUR -0,70 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Befesa
34,40 EUR -0,05 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CANCOM SE
24,60 EUR -1,05 EUR -4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Euroshop AG
19,90 EUR -0,20 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
174,80 EUR 2,40 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
4,10 EUR -0,02 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
init innovation in traffic systems SE
50,00 EUR 0,80 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mutares
28,65 EUR -0,45 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NORMA Group SE
17,02 EUR -0,04 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sixt SE St.
72,40 EUR -3,50 EUR -4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
54,40 EUR 1,30 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
101,60 EUR 1,70 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
5,21 EUR -0,21 EUR -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
tonies
12,48 EUR 0,08 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18.361,8 PKT -113,5 PKT -0,61%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 18.344,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,672 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,092 Prozent auf 18.458,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18.475,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.307,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.478,10 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der SDAX bei 18.429,44 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 16.873,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16.685,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,70 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 54,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,97 Prozent auf 176,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,19 Prozent auf 102,30 EUR), NORMA Group SE (+ 0,82 Prozent auf 17,24 EUR) und tonies (+ 0,81 Prozent auf 12,46 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil CANCOM SE (-5,20 Prozent auf 24,60 EUR), Sixt SE St (-4,30 Prozent auf 72,35 EUR), init innovation in traffic systems SE (-3,07 Prozent auf 48,95 EUR), TeamViewer (-2,87 Prozent auf 5,25 EUR) und Befesa (-2,46 Prozent auf 33,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 337.568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,025 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Sixt SE St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Sixt SE St.

DatumRatingAnalyst
17.06.2026Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026Sixt SE St KaufenDZ BANK
14.05.2026Sixt SE St BuyUBS AG
14.05.2026Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.06.2026Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026Sixt SE St KaufenDZ BANK
14.05.2026Sixt SE St BuyUBS AG
14.05.2026Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Sixt SE St BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
03.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
05.04.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
02.03.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
07.01.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt SE St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen