SDAX aktuell: SDAX fällt zurück

Index-Performance

03.11.26 12:25 Uhr

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,08 Prozent tiefer bei 18.020,47 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,431 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,585 Prozent auf 18.111,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.217,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.111,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.851,49 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.194,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SDAX mit 18.524,47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der SDAX bei 16.543,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,83 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Basler (+ 4,64 Prozent auf 23,70 EUR), SFC Energy (+ 3,60 Prozent auf 18,40 EUR), SMA Solar (+ 3,60 Prozent auf 50,60 EUR), Drägerwerk (+ 2,35 Prozent auf 104,60 EUR) und Medios (+ 2,35 Prozent auf 11,34 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil TeamViewer (-26,14 Prozent auf 5,34 EUR), init innovation in traffic systems SE (-6,69 Prozent auf 30,70 EUR), ATOSS Software (-5,66 Prozent auf 88,40 EUR), GFT SE (-4,57 Prozent auf 27,15 EUR) und OHB SE (-2,76 Prozent auf 211,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.398.932 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net