XETRA-Handel im Blick

Der SDAX verliert derzeit an Wert.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 17.057,34 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84,432 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17.136,70 Zählern und damit 0,021 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17.133,13 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17.218,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.038,82 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 18.106,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.437,38 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 24.11.2025, mit 16.053,96 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 3,20 Prozent auf 38,65 EUR), 1&1 (+ 2,42 Prozent auf 25,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,36) Prozent auf 1,00 EUR), OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR) und Vincorion (+ 1,70 Prozent auf 15,57 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,61 Prozent auf 62,20 EUR), SCHOTT Pharma (-5,17 Prozent auf 21,10 EUR), Wacker Neuson SE (-3,35 Prozent auf 19,06 EUR), PVA TePla (-2,67 Prozent auf 26,24 EUR) und Hypoport SE (-2,64 Prozent auf 77,45 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 446.924 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,08 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net