SDAX aktuell: SDAX in Rot

Index-Performance im Blick

Anleger in Frankfurt treten am Mittag den Rückzug an.

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent leichter bei 18.330,42 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,182 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,862 Prozent auf 18.396,13 Punkte an der Kurstafel, nach 18.556,07 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.402,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18.220,15 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17.257,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, notierte der SDAX bei 17.683,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16.648,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18.717,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 7,59 Prozent auf 27,50 EUR), PATRIZIA SE (+ 4,38 Prozent auf 7,63 EUR), Shelly (+ 4,33 Prozent auf 62,60 EUR), Mutares (+ 1,52 Prozent auf 26,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,32 Prozent auf 88,30 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Medios (-8,24 Prozent auf 13,58 EUR), Elmos Semiconductor (-6,75 Prozent auf 179,60 EUR), MBB SE (-5,31 Prozent auf 205,00 EUR), TeamViewer (-3,91 Prozent auf 5,29 EUR) und Hypoport SE (-3,74 Prozent auf 76,00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 424.987 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Mit 7,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net