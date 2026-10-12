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Index-Performance im Blick

SDAX aktuell: SDAX mittags auf grünem Terrain

SDAX aktuell: SDAX mittags auf grünem Terrain

Heute agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Beteiligungs AG
18.74 EUR -0.22 EUR -1.16 %
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EVOTEC SE
2.68 EUR -0.14 EUR -5.10 %
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FRIEDRICH VORWERK
63.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Grand City Properties S.A.
6.56 EUR -0.13 EUR -1.94 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.50 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Mutares
25.50 EUR 1.10 EUR 4.51 %
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Ottobock
54.20 EUR 2.00 EUR 3.83 %
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PATRIZIA SE
6.73 EUR -0.11 EUR -1.61 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.90 EUR -0.01 EUR -0.48 %
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SGL Carbon SE
5.65 EUR 0.08 EUR 1.44 %
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Springer Nature
20.55 EUR -0.05 EUR -0.24 %
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Stabilus SE
15.62 EUR 0.06 EUR 0.39 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.70 EUR -1.10 EUR -4.10 %
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Vincorion
17.76 EUR 0.10 EUR 0.54 %
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Indizes
SDAX
18,096.93 EUR -1.27 EUR -0.01 %
News | Analysen

Am Montag gewinnt der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 0,02 Prozent auf 18.102,06 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,126 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,250 Prozent fester bei 18.143,45 Punkten in den Montagshandel, nach 18.098,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18.078,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.157,76 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SDAX bei 18.346,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der SDAX bei 18.128,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 17.124,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4,05 Prozent auf 66,80 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,65 Prozent auf 5,68 EUR), pbb (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR), Vincorion (+ 2,59 Prozent auf 18,02 EUR) und Ottobock (+ 2,07 Prozent auf 54,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,64 Prozent auf 25,92 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,45 Prozent auf 18,46 EUR), EVOTEC SE (-2,82 Prozent auf 2,69 EUR), PATRIZIA SE (-2,50 Prozent auf 6,63 EUR) und Stabilus SE (-2,29 Prozent auf 15,36 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 815.329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 1,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Grand City Properties-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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