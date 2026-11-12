SDAX aktuell: SDAX notiert im Minus

Kursentwicklung

12.11.26 12:26 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 18.125,49 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,339 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,128 Prozent fester bei 18.160,67 Punkten, nach 18.137,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.075,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.190,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.049,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der SDAX noch bei 18.502,64 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 16.172,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,44 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PATRIZIA SE (+ 22,06 Prozent auf 7,69 EUR), grenke (+ 10,27 Prozent auf 11,60 EUR), Hypoport SE (+ 5,71) Prozent auf 97,15 EUR), Grand City Properties (+ 5,31 Prozent auf 8,13 EUR) und Sixt SE St (+ 5,27 Prozent auf 77,95 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen secunet Security Networks (-13,70 Prozent auf 201,50 EUR), Wacker Neuson SE (-10,04 Prozent auf 20,60 EUR), Ottobock (-7,55 Prozent auf 43,45 EUR), CEWE Stiftung (-5,11 Prozent auf 111,40 EUR) und pbb (-4,58 Prozent auf 2,87 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 423.148 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,171 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net