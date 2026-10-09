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Index-Performance im Fokus

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

Der SDAX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.65 EUR -0.30 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
GFT SE
26.90 EUR 1.25 EUR 4.87 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.04 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
HUGO BOSS AG
37.79 EUR 0.14 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
69.10 EUR 0.70 EUR 1.02 %
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LPKF Laser & Electronics AG
14.25 EUR -0.40 EUR -2.73 %
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Mutares
24.40 EUR -0.45 EUR -1.81 %
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SCHOTT Pharma
24.00 EUR -0.90 EUR -3.61 %
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SGL Carbon SE
5.57 EUR 0.12 EUR 2.20 %
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SMA Solar AG
57.70 EUR -0.65 EUR -1.11 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.36 EUR 0.62 EUR 5.28 %
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TeamViewer
6.65 EUR 0.00 EUR -0.08 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.10 EUR 0.50 EUR 2.03 %
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Indizes
SDAX
18,145.28 EUR 322.47 EUR 1.81 %
News | Analysen

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,00 Prozent auf 18.000,87 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90,569 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,506 Prozent stärker bei 17.912,94 Punkten in den Handel, nach 17.822,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17.912,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.000,87 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,37 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.560,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der SDAX mit 18.074,65 Punkten gehandelt. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 17.561,34 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,72 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,11 Prozent auf 25,82 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,93 Prozent auf 5,56 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,91 Prozent auf 14,60 EUR), GFT SE (+ 3,51 Prozent auf 26,55 EUR) und TeamViewer (+ 3,48 Prozent auf 6,84 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-3,65 Prozent auf 23,75 EUR), Südzucker (-0,84 Prozent auf 11,74 EUR), SMA Solar (-0,26 Prozent auf 57,80 EUR), 1&1 (-0,22 Prozent auf 22,95 EUR) und HUGO BOSS (-0,16 Prozent auf 37,84 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 51.284 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,54 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG

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