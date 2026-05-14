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SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten

15.05.26 17:57 Uhr
SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten | finanzen.net

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

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89,30 EUR -3,95 EUR -4,24%
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5,46 EUR 0,20 EUR 3,70%
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SDAX
18.365,6 PKT -238,7 PKT -1,28%
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Am Freitag fiel der SDAX via XETRA letztendlich um 1,26 Prozent auf 18.369,14 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,513 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,874 Prozent tiefer bei 18.441,72 Punkten, nach 18.604,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.271,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.441,72 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 17.823,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 17.840,08 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 16.545,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,84 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18.717,19 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell adesso SE (+ 5,42 Prozent auf 56,40 EUR), Energiekontor (+ 4,21 Prozent auf 47,05 EUR), TeamViewer (+ 3,11 Prozent auf 5,47 EUR), HelloFresh (+ 2,80 Prozent auf 4,26 EUR) und Dermapharm (+ 2,57 Prozent auf 51,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-6,91 Prozent auf 87,50 EUR), Vossloh (-6,15 Prozent auf 67,90 EUR), Hypoport SE (-5,81 Prozent auf 82,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,69 Prozent auf 89,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,42 Prozent auf 39,76 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.043.983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,007 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,97 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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