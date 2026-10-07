SDAX aktuell: SDAX schwächelt letztendlich

SDAX-Performance

07.10.26 17:57 Uhr

Der SDAX fiel letztendlich.

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,29 Prozent tiefer bei 18.147,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,802 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,505 Prozent leichter bei 18.291,95 Punkten, nach 18.384,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18.147,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.433,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,566 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SDAX 18.753,48 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SDAX 18.148,27 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 17.354,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,76 Prozent auf 75,15 EUR), HelloFresh (+ 3,55 Prozent auf 2,42 EUR), 1&1 (+ 2,14 Prozent auf 23,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 31,82 EUR) und Dermapharm (+ 2,10 Prozent auf 38,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen NORMA Group SE (-9,72 Prozent auf 15,60 EUR), LPKF Laser Electronics (-8,00 Prozent auf 14,95 EUR), pbb (-4,69 Prozent auf 3,01 EUR), GFT SE (-4,48 Prozent auf 25,60 EUR) und Stabilus SE (-4,19 Prozent auf 15,56 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.231.090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,282 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,59 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net