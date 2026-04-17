SDAX aktuell: SDAX startet in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Am Montag gibt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,99 Prozent auf 18.087,76 Punkte nach. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 92,207 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,00 Prozent auf 18.085,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18.268,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.090,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.070,22 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 16.197,98 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 17.632,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15.107,91 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,22 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18.480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,68 Prozent auf 37,16 EUR), PNE (+ 2,07 Prozent auf 8,88 EUR), SMA Solar (+ 2,00 Prozent auf 48,94 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,90 Prozent auf 3,35 EUR) und Südzucker (+ 0,86 Prozent auf 11,78 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil STO SE (-3,87 Prozent auf 109,20 EUR), TeamViewer (-3,50 Prozent auf 4,98 EUR), grenke (-2,63 Prozent auf 13,34 EUR), adesso SE (-2,58 Prozent auf 60,30 EUR) und INDUS (-2,54 Prozent auf 28,75 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 97.605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net