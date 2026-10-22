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Index-Performance im Fokus

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der SDAX zeigte sich am Abend in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.95 EUR 0.15 EUR 0.63 %
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ASTA Energy Solutions
49.90 EUR -3.10 EUR -5.85 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.58 EUR 0.94 EUR 2.79 %
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Grand City Properties S.A.
7.29 EUR 0.12 EUR 1.67 %
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HAMBORNER REIT
4.07 EUR -0.07 EUR -1.69 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.80 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.80 EUR -0.70 EUR -6.09 %
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MBB SE
191.40 EUR 3.00 EUR 1.59 %
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Mutares
28.00 EUR 1.65 EUR 6.26 %
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PVA TePla AG
28.40 EUR -1.68 EUR -5.59 %
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SGL Carbon SE
4.84 EUR -0.30 EUR -5.93 %
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SMA Solar AG
51.20 EUR -2.05 EUR -3.85 %
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TeamViewer
7.46 EUR 0.01 EUR 0.20 %
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Vossloh AG
52.60 EUR 1.35 EUR 2.63 %
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Indizes
SDAX
18,198.60 EUR -284.45 EUR -1.54 %
News | Analysen

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,44 Prozent leichter bei 18.216,79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90,095 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,766 Prozent schwächer bei 18.341,40 Punkten in den Handel, nach 18.483,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18.193,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.379,16 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,190 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.410,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der SDAX mit 18.403,63 Punkten gehandelt. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 17.115,71 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,96 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Mutares (+ 4,92 Prozent auf 27,70 EUR), MBB SE (+ 2,88 Prozent auf 199,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,57 Prozent auf 35,10 EUR), Grand City Properties (+ 1,82 Prozent auf 7,27 EUR) und Vossloh (+ 1,76 Prozent auf 51,95 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PVA TePla (-8,38 Prozent auf 27,78 EUR), LPKF Laser Electronics (-8,26 Prozent auf 10,55 EUR), SGL Carbon SE (-7,82 Prozent auf 4,78 EUR), SMA Solar (-6,18 Prozent auf 50,10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5,73 Prozent auf 49,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 813.202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,033 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,63 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,51 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG

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