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Index im Blick

SDAX aktuell: SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

SDAX aktuell: SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der SDAX zeigte sich zum Handelsschluss wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22.75 EUR -1.25 EUR -5.21 %
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Carl Zeiss Meditec AG
30.96 EUR 1.26 EUR 4.24 %
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HAMBORNER REIT
4.38 EUR 0.02 EUR 0.34 %
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Hypoport SE
83.00 EUR -4.40 EUR -5.03 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
70.90 EUR 0.90 EUR 1.29 %
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Mutares
26.75 EUR -0.40 EUR -1.47 %
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PATRIZIA SE
7.57 EUR 0.21 EUR 2.85 %
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PNE AG
7.99 EUR -0.98 EUR -10.93 %
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PVA TePla AG
31.08 EUR -0.20 EUR -0.64 %
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Springer Nature
20.45 EUR 0.30 EUR 1.49 %
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tonies
12.36 EUR 0.36 EUR 3.0 %
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Vossloh AG
58.25 EUR 1.50 EUR 2.64 %
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Wacker Neuson SE
21.20 EUR -0.45 EUR -2.08 %
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Indizes
SDAX
18,571.14 EUR 30.60 EUR 0.17 %
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Der SDAX beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18.567,15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,691 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 18.563,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18.540,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.630,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.432,43 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 18.128,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der SDAX bei 18.556,07 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Stand von 17.194,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,98 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 5,18 Prozent auf 31,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,60 Prozent auf 31,08 EUR), Vossloh (+ 3,43 Prozent auf 58,75 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,11 Prozent auf 7,62 EUR) und tonies (+ 2,47 Prozent auf 12,44 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen PNE (-19,51 Prozent auf 7,96 EUR), CANCOM SE (-6,24 Prozent auf 22,55 EUR), Hypoport SE (-3,25 Prozent auf 83,35 EUR), Wacker Neuson SE (-2,53 Prozent auf 21,20 EUR) und Springer Nature (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PNE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 815.008 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,028 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
19.05.26 PNE Kaufen SMC Research
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
31.03.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH