SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Marktbericht

20.10.26 15:57 Uhr

Der SDAX bewegt sich heute im Minus.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 15:39 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,91 Prozent auf 18.044,79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,124 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,301 Prozent leichter bei 18.155,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18.210,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17.925,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.172,32 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 18.106,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.283,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der SDAX mit 17.100,59 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell tonies (+ 5,02 Prozent auf 13,80 EUR), MLP SE (+ 3,23 Prozent auf 10,86 EUR), Mutares (+ 3,18 Prozent auf 25,95 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,83 Prozent auf 33,36 EUR) und Kontron (+ 1,60 Prozent auf 20,34 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-8,48 Prozent auf 50,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,22 Prozent auf 27,12 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,65 Prozent auf 10,85 EUR), OHB SE (-5,43 Prozent auf 188,00 EUR) und HelloFresh (-5,37 Prozent auf 2,93 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 453.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,001 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net