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SDAX-Performance im Blick

SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Der SDAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Dermapharm Holding SE
37.20 EUR -1.30 EUR -3.38 %
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EVOTEC SE
3.15 EUR 0.05 EUR 1.75 %
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Grand City Properties S.A.
8.11 EUR 0.32 EUR 4.11 %
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grenke AG
10.64 EUR 0.14 EUR 1.33 %
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HAMBORNER REIT
4.06 EUR 0.00 EUR -0.12 %
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KSB SE & Co. KGaA Vz.
850.00 EUR 1.00 EUR 0.12 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.10 EUR 0.10 EUR 0.15 %
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Mutares
28.95 EUR -0.10 EUR -0.34 %
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OHB SE
228.00 EUR 19.00 EUR 9.09 %
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Ottobock
44.15 EUR -2.35 EUR -5.05 %
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PATRIZIA SE
7.53 EUR 1.20 EUR 18.96 %
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PNE AG
5.33 EUR 0.23 EUR 4.51 %
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secunet Security Networks AG
213.00 EUR -20.00 EUR -8.58 %
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Wacker Neuson SE
21.35 EUR -1.60 EUR -6.97 %
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Indizes
SDAX
18,107.45 EUR -30.00 EUR -0.17 %
News | Analysen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 18.146,62 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,339 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,128 Prozent stärker bei 18.160,67 Punkten, nach 18.137,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.190,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.141,16 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,67 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 18.049,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.502,64 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16.172,08 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,56 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit PATRIZIA SE (+ 18,89 Prozent auf 7,49 EUR), grenke (+ 8,56 Prozent auf 11,42 EUR), Grand City Properties (+ 5,57 Prozent auf 8,15 EUR), PNE (+ 4,94 Prozent auf 5,20 EUR) und KSB SE (+ 3,91 Prozent auf 878,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen secunet Security Networks (-9,42 Prozent auf 211,50 EUR), Ottobock (-8,30 Prozent auf 43,10 EUR), Wacker Neuson SE (-5,68 Prozent auf 21,60 EUR), OHB SE (-4,26 Prozent auf 202,50 EUR) und Dermapharm (-4,02 Prozent auf 37,05 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 195.988 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,171 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
09.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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