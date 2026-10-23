SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

SDAX-Kursentwicklung

23.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,11 Prozent auf 18.218,40 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91,387 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 18.248,32 Punkten in den Handel, nach 18.198,60 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.214,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.250,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,199 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der SDAX mit 18.345,72 Punkten berechnet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 18.098,62 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 17.278,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,97 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Ottobock (+ 4,00 Prozent auf 52,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,37 Prozent auf 10,80 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,22) Prozent auf 69,00 EUR), SFC Energy (+ 2,01 Prozent auf 17,26 EUR) und Medios (+ 1,96 Prozent auf 10,40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SAF-HOLLAND SE (-3,20 Prozent auf 21,15 EUR), Vossloh (-2,02 Prozent auf 50,90 EUR), TeamViewer (-1,47 Prozent auf 7,36 EUR), GFT SE (-1,41 Prozent auf 27,90 EUR) und EVOTEC SE (-1,13 Prozent auf 2,81 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SGL Carbon SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 53.792 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,065 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net