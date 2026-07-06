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XETRA-Handel im Blick

SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Sitzung im Plus

SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Sitzung im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
26.95 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Carl Zeiss Meditec AG
28.36 EUR -0.72 EUR -2.48 %
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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
68.60 EUR -1.40 EUR -2.00 %
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Fielmann AG
43.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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FRIEDRICH VORWERK
71.15 EUR 0.55 EUR 0.78 %
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HelloFresh
3.93 EUR -0.07 EUR -1.85 %
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HORNBACH Holding
80.20 EUR -0.70 EUR -0.87 %
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LPKF Laser & Electronics AG
18.45 EUR -1.00 EUR -5.14 %
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Mutares
27.80 EUR -0.60 EUR -2.11 %
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PVA TePla AG
38.92 EUR -2.72 EUR -6.53 %
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SFC Energy AG
21.25 EUR -0.05 EUR -0.23 %
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TeamViewer
5.30 EUR -0.01 EUR -0.19 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.00 EUR -0.70 EUR -2.28 %
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Indizes
SDAX
18,530.81 EUR -8.66 EUR -0.05 %
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Um 09:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent höher bei 18.566,87 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 89,383 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,187 Prozent auf 18.574,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18.539,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.562,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.583,20 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 18.433,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der SDAX noch bei 16.533,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17.610,95 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,98 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,38 Prozent auf 29,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,00 Prozent auf 71,50 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,87 Prozent auf 70,80 EUR), HelloFresh (+ 1,80 Prozent auf 4,01 EUR) und TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 5,44 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-6,38 Prozent auf 18,35 EUR), SFC Energy (-3,02 Prozent auf 20,85 EUR), PVA TePla (-2,84 Prozent auf 39,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,02 Prozent auf 30,04 EUR) und Basler (-2,00 Prozent auf 27,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die LPKF Laser Electronics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 93.707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Fielmann mit 3,686 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research