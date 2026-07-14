SDAX-Handel aktuell: SDAX bewegt sich zum Start im Plus
Der SDAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche auf Erholungskurs.
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Am Dienstag gewinnt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,03 Prozent auf 18.289,93 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,565 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,143 Prozent stärker bei 18.309,84 Punkten, nach 18.283,65 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18.289,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18.309,94 Einheiten.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 18.511,25 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Wert von 18.131,02 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Stand von 17.931,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,38 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19.325,96 Punkte. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4,04 Prozent auf 15,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,44 Prozent auf 70,60 EUR), Vincorion (+ 2,71 Prozent auf 17,83 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,70 Prozent auf 60,80 EUR) und Basler (+ 2,20 Prozent auf 27,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Jungheinrich (-3,72 Prozent auf 23,84 EUR), SMA Solar (-1,86 Prozent auf 57,90 EUR), Ottobock (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR), TeamViewer (-1,46 Prozent auf 5,76 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-1,44 Prozent auf 48,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51.542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die Ottobock-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro den größten Anteil.
SDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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