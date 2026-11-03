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SDAX im Fokus

SDAX-Handel aktuell: SDAX gibt zum Handelsende nach

SDAX-Handel aktuell: SDAX gibt zum Handelsende nach

Der SDAX bewegte sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.00 EUR -0.05 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Basler AG
23.65 EUR 0.55 EUR 2.38 %
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GFT SE
27.50 EUR -0.70 EUR -2.48 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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HelloFresh
2.85 EUR 0.17 EUR 6.35 %
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init innovation in traffic systems SE
30.70 EUR -2.95 EUR -8.77 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.10 EUR -0.30 EUR -0.45 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.05 EUR -0.10 EUR -0.99 %
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Mutares
27.10 EUR -0.30 EUR -1.09 %
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PVA TePla AG
31.30 EUR 1.94 EUR 6.61 %
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SCHOTT Pharma
24.90 EUR -0.20 EUR -0.80 %
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SFC Energy AG
17.46 EUR -0.48 EUR -2.68 %
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SMA Solar AG
51.05 EUR 2.29 EUR 4.70 %
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TeamViewer
5.30 EUR -1.83 EUR -25.68 %
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Indizes
SDAX
18,017.08 EUR -200.61 EUR -1.1 %
News | Analysen

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,01 Prozent leichter bei 18.033,63 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,431 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,585 Prozent leichter bei 18.111,09 Punkten, nach 18.217,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18.190,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17.851,49 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der SDAX bei 18.194,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der SDAX 18.524,47 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der SDAX noch bei 16.543,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,91 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 7,05 Prozent auf 31,60 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,85 Prozent auf 10,80 EUR), Basler (+ 3,53 Prozent auf 23,45 EUR) und SFC Energy (+ 3,49 Prozent auf 18,38 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen TeamViewer (-26,83 Prozent auf 5,29 EUR), HelloFresh (-4,59 Prozent auf 2,76 EUR), init innovation in traffic systems SE (-4,56 Prozent auf 31,40 EUR), GFT SE (-4,22 Prozent auf 27,25 EUR) und SCHOTT Pharma (-4,19 Prozent auf 24,00 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6.495.304 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,097 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
16:36 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.

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