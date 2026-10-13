SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Plus

SDAX-Kursverlauf

13.10.26 15:57 Uhr

In Frankfurt stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 18.080,19 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91,031 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,096 Prozent auf 18.066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.049,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17.993,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.088,10 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SDAX mit 18.346,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der SDAX noch bei 18.286,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.269,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,17 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,76 Prozent auf 62,05 EUR), GFT SE (+ 3,52 Prozent auf 27,95 EUR), Douglas (+ 3,42 Prozent auf 7,25 EUR), HelloFresh (+ 2,79 Prozent auf 2,73 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,38 Prozent auf 21,55 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Vossloh (-6,22 Prozent auf 47,92 EUR), secunet Security Networks (-4,73 Prozent auf 251,50 EUR), Befesa (-4,31 Prozent auf 34,45 EUR), PVA TePla (-2,93 Prozent auf 30,44 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2,53 Prozent auf 13,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 810.821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,885 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net