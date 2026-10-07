SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert mittags im Minus

XETRA-Handel im Fokus

07.10.26 12:25 Uhr

Der SDAX bewegt sich heute im Minus.

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,28 Prozent leichter bei 18.333,44 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,505 Prozent schwächer bei 18.291,95 Punkten, nach 18.384,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.291,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.433,30 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,453 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der SDAX bei 18.753,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SDAX bei 18.148,27 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 17.354,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,63 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Befesa (+ 3,67 Prozent auf 36,75 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,53 Prozent auf 5,57 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,17 Prozent auf 70,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,00 Prozent auf 12,38 EUR) und HelloFresh (+ 2,48 Prozent auf 2,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen NORMA Group SE (-3,36 Prozent auf 16,70 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,08 Prozent auf 15,75 EUR), OHB SE (-2,50 Prozent auf 163,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,30 Prozent auf 63,65 EUR) und Deutsche Euroshop (-2,29 Prozent auf 16,20 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die SGL Carbon SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 458.365 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,282 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,68 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net