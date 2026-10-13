SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert zum Start im Minus

SDAX-Performance im Fokus

13.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,11 Prozent auf 18.028,46 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 91,031 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 18.066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.049,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.028,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.066,54 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 18.346,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der SDAX mit 18.286,12 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der SDAX bei 17.269,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 2,22 Prozent auf 2,72 EUR), EVOTEC SE (+ 2,03 Prozent auf 2,51 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,86 Prozent auf 12,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,72 Prozent auf 33,06 EUR) und Ottobock (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Vossloh (-4,31 Prozent auf 48,90 EUR), Basler (-3,62 Prozent auf 21,30 EUR), PVA TePla (-2,17 Prozent auf 30,68 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,17 Prozent auf 13,55 EUR) und PNE (-2,07 Prozent auf 7,10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 121.195 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,885 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net