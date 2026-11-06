SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone

Kursverlauf

06.11.26 17:57 Uhr

Der SDAX zeigte sich schlussendlich in Rot.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,90 Prozent leichter bei 17.863,36 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,510 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,660 Prozent auf 17.907,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18.026,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17.773,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.053,07 Zähler.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,15 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 18.384,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.564,81 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15.932,76 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,93 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Energiekontor (+ 4,89 Prozent auf 24,65 EUR), JOST Werke (+ 4,50 Prozent auf 60,40 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 51,15 EUR), Fielmann (+ 3,55 Prozent auf 43,70 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 3,55 Prozent auf 49,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Stabilus SE (-11,99 Prozent auf 14,24 EUR), HelloFresh (-10,38 Prozent auf 2,99 EUR), Hypoport SE (-5,26 Prozent auf 86,40 EUR), ATOSS Software (-5,02 Prozent auf 88,90 EUR) und tonies (-4,24 Prozent auf 13,10 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.639.531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net