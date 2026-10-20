SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt mit Verlusten

XETRA-Handel im Blick

20.10.26 17:57 Uhr

Am Abend legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 18.186,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,124 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,301 Prozent auf 18.155,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18.210,22 Punkten am Vortag.

Bei 17.925,61 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18.269,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 18.106,55 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 18.283,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17.100,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,78 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern verzeichnet.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit tonies (+ 6,54 Prozent auf 14,00 EUR), MLP SE (+ 4,56 Prozent auf 11,00 EUR), Mutares (+ 4,17 Prozent auf 26,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,72 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,05 Prozent auf 33,76 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,12 Prozent auf 26,86 EUR), SMA Solar (-6,68 Prozent auf 51,70 EUR), HelloFresh (-4,95 Prozent auf 2,94 EUR), Südzucker (-3,49 Prozent auf 11,62 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,04 Prozent auf 11,15 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.088.420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,001 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net