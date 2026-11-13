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SDAX-Performance im Fokus

SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich leichter

SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich leichter

Am fünften Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.05 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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Eckert & Ziegler
15.00 EUR 0.60 EUR 4.17 %
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GFT SE
26.20 EUR -2.30 EUR -8.07 %
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grenke AG
11.82 EUR 0.46 EUR 4.05 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR -0.02 EUR -0.37 %
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HelloFresh
2.86 EUR -0.02 EUR -0.66 %
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init innovation in traffic systems SE
32.85 EUR -2.05 EUR -5.87 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.50 EUR -0.40 EUR -0.61 %
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Mutares
27.45 EUR -1.50 EUR -5.18 %
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OHB SE
179.60 EUR -18.00 EUR -9.11 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.62 EUR -0.28 EUR -9.60 %
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ProCredit Holding AG & Co.KGaA
9.99 EUR 1.18 EUR 13.39 %
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SMA Solar AG
48.72 EUR -0.68 EUR -1.38 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.04 EUR -1.96 EUR -7.54 %
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Vincorion
15.96 EUR -0.59 EUR -3.54 %
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Indizes
SDAX
17,737.60 EUR -216.03 EUR -1.20 %
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Am Freitag fiel der SDAX via XETRA letztendlich um 1,08 Prozent auf 17.758,85 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,836 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,340 Prozent auf 17.892,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17.953,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.725,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.892,62 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,505 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.067,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.553,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16.209,14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ProCredit (+ 7,53 Prozent auf 10,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,79 Prozent auf 15,34 EUR), HelloFresh (+ 3,70 Prozent auf 3,00 EUR), grenke (+ 3,67 Prozent auf 11,86 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 3,47 Prozent auf 34,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil GFT SE (-10,31 Prozent auf 26,10 EUR), Vincorion (-8,63 Prozent auf 15,25 EUR), SMA Solar (-8,23 Prozent auf 45,26 EUR), OHB SE (-8,10 Prozent auf 177,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,35 Prozent auf 23,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.687.611 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.11.26 OHB SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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