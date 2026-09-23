SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Verluste

Kursverlauf

23.09.26 12:25 Uhr

Heute herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 12:08 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,19 Prozent auf 18.375,50 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,465 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.479,22 Zählern und damit 0,371 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.410,84 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.369,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.479,22 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 1,06 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 18.564,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.157,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.008,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 7,69 Prozent auf 231,00 EUR), SFC Energy (+ 2,19 Prozent auf 21,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,09 Prozent auf 14,65 EUR), MLP SE (+ 2,00 Prozent auf 9,69 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,83 Prozent auf 30,06 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen KWS SAAT SE (-9,41 Prozent auf 71,20 EUR), NORMA Group SE (-2,54 Prozent auf 16,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,21 Prozent auf 64,25 EUR), Jungheinrich (-1,99 Prozent auf 24,60 EUR) und Hypoport SE (-1,79 Prozent auf 74,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 332.784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,246 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,21 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net