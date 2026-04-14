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SDAX-Performance im Blick

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone

15.04.26 09:27 Uhr
SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone | finanzen.net

SDAX-Handel am Mittwochmorgen.

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SDAX
17.808,9 PKT 126,7 PKT 0,72%
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Am Mittwoch legt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 17.798,75 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,288 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,118 Prozent auf 17.703,18 Punkte an der Kurstafel, nach 17.682,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17.802,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17.703,18 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 3,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 16.784,93 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 18.336,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15.201,94 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent nach oben. Bei 18.480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 19,05 Prozent auf 1,95 EUR), Hypoport SE (+ 9,47 Prozent auf 89,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 4,01 Prozent auf 44,10 EUR), Shelly (+ 3,38 Prozent auf 55,00 EUR) und MLP SE (+ 1,60 Prozent auf 7,62 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil tonies (-3,02 Prozent auf 10,26 EUR), Klöckner (-0,65 Prozent auf 12,30 EUR), SAF-HOLLAND SE (-0,54 Prozent auf 18,34 EUR), Verve Group (-0,41 Prozent auf 1,46 EUR) und PNE (-0,35 Prozent auf 8,43 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.291.115 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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