DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.406 -0,5%Bitcoin 72.583 -2,3%Euro 1,1192 -0,0%Öl 103,4 +3,2%Gold 4.119 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start schwächer

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.95 EUR -0.80 EUR -3.37 %
Charts | News | Analysen
CANCOM SE
22.20 EUR -0.05 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen
GFT SE
25.60 EUR 0.10 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.00 EUR 0.03 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1.36 EUR -0.04 EUR -2.52 %
Charts | News | Analysen
INDUS AG
39.20 EUR -0.20 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Jungheinrich AG
20.84 EUR -1.60 EUR -7.13 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.40 EUR 0.50 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.85 EUR -0.15 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
162.00 EUR 2.40 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen
SAF-HOLLAND SE
21.30 EUR -0.70 EUR -3.18 %
Charts | News | Analysen
SGL Carbon SE
5.45 EUR 0.07 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen
Südzucker AG (Suedzucker AG)
11.74 EUR -0.58 EUR -4.71 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
17,822.81 EUR -346.88 EUR -1.91 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent tiefer bei 17.948,86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,391 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,624 Prozent auf 18.056,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18.169,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.931,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.062,06 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 18.791,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 17.921,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SDAX noch bei 17.399,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,42 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SGL Carbon SE (+ 1,66 Prozent auf 5,50 EUR), GFT SE (+ 1,56 Prozent auf 26,00 EUR), Südzucker (+ 1,13 Prozent auf 12,54 EUR), CANCOM SE (+ 0,90 Prozent auf 22,50 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,73 Prozent auf 68,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Jungheinrich (-6,73 Prozent auf 20,80 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3,23 Prozent auf 21,00 EUR), OHB SE (-2,95 Prozent auf 157,80 EUR), INDUS (-2,78 Prozent auf 38,50 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,74 Prozent auf 1,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Jungheinrich-Aktie aufweisen. 142.418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,132 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,57 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle SGL Carbon Aktie News

Werbung

SGL Carbon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGL Carbon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.