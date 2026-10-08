SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start schwächer

Index im Blick

08.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent tiefer bei 17.948,86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,391 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,624 Prozent auf 18.056,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18.169,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.931,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.062,06 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 18.791,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 17.921,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SDAX noch bei 17.399,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,42 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SGL Carbon SE (+ 1,66 Prozent auf 5,50 EUR), GFT SE (+ 1,56 Prozent auf 26,00 EUR), Südzucker (+ 1,13 Prozent auf 12,54 EUR), CANCOM SE (+ 0,90 Prozent auf 22,50 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,73 Prozent auf 68,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Jungheinrich (-6,73 Prozent auf 20,80 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3,23 Prozent auf 21,00 EUR), OHB SE (-2,95 Prozent auf 157,80 EUR), INDUS (-2,78 Prozent auf 38,50 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,74 Prozent auf 1,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Jungheinrich-Aktie aufweisen. 142.418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,132 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,57 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net