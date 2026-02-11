DAX23.656 -1,3%Est505.791 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.677 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1574 -0,3%Öl91,47 +0,1%Gold5.173 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Battalion Oil A2PZMK TeamViewer A2YN90 Symrise SYM999 Coeur Mining A0RNL2 Vincorion VINCO1 Intesa Sanpaolo 850605 Diageo 851247 TRATON TRAT0N JinkoSolar A0Q87R Fresenius Medical Care (FMC) St. 578580 Schneider Electric 860180 SK hynix A1JWRE VINCI 867475 Dürr 556520 Canopy Growth A3E2FV
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
SDAX-Notierung

Gerresheimer-Aktie tiefrot: Jahresabschluss verschoben - Folgt SDAX-Ausschluss?

11.03.26 15:37 Uhr
Gerresheimer-Aktie bricht ein: Abschluss 2025 verspätet sich - Folgt SDAX-Ausschluss? | finanzen.net

Gerresheimer verschiebt den Jahres- und Konzernabschluss 2025.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
19,07 EUR 2,71 EUR 16,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der mit Bilanzierungsfehlern ringende Verpackungsspezialist Gerresheimer muss wegen der Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich den Nebenwerteindex SDAX verlassen. Laut Abstimmung mit dem Abschlussprüfer dürfte der testierte Jahres- und der Konzernabschluss erst nach dem 31. März veröffentlicht werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bereits vor einigen Wochen hatte Gerresheimer dem eigentlich für Ende Februar geplanten Veröffentlichungsdatum eine Absage erteilt. An der Börse kam die aktuelle Nachricht sehr schlecht an.

Wer­bung

Die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 verzögere sich, hieß es weiter. Die Untersuchungen der Geschäftsvorgänge 2024 und 2025 durch eine zweite externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Aufbereitung für die Abschlussprüfung erforderlichen Unterlagen dauerten länger als erwartet. Angestrebt werde nun eine Veröffentlichung im Juni. Mit dieser Verzögerung verstoßt Gerresheimer dann gegen die Index-Regeln der Deutschen Börse und müsste daher den Nebenwerte-Index SDAX verlassen.

Die eigentlich für den 3. Juni geplante Hauptversammlung muss auch verschoben werden. Und auch die Zahlen für das erste Geschäftsquartal müssen auf einen Termin nach dem bisher geplanten 16. April verlegt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeitende gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen, hatte es in diesem Zusammenhang geheißen. Die daraus resultierenden Korrekturen im Konzernabschluss betreffen demnach im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen sowie die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten.

Wer­bung

Wieder Kurseinbruch bei Gerresheimer

Die zuletzt erholten Aktien von Gerresheimer sind am Mittwochmorgen zeitweise wieder um fast 18 Prozent eingebrochen. Zuletzt ging es für die Papiere von Gerresheimer via XETRA um 4,14 Prozent runter auf 18,98 Euro. "Die Nachrichtenlage bleibt desaströs", sagte ein Börsianer nach einer erneuten Hiobsbotschaft des Herstellers von Spezialverpackungen vom Dienstagabend.

In einer Mitteilung mussten die Düsseldorfer am späten Vorabend eingestehen, dass der Geschäftsbericht 2025 wohl erst im Juni veröffentlicht werden kann. Wegen dieser Verschiebung droht der Rausschmiss aus dem Nebenwerteindex SDAX. Auch die eigentlich für den 3. Juni geplante Hauptversammlung muss verschoben werden.

Wer­bung

In Sichtweite des jüngsten Tiefs seit dem Jahr 2009 fanden sich bei 16,30 Euro dann aber wieder einige Käufer. Nach anderthalb Stunden Handel lagen die Gerresheimer-Aktien bei 17,80 Euro nur noch mit zehn Prozent im Minus.

Prüfungen des Konzernabschlusses wegen Fehlern in der Bilanzierung sind seit September bekannt. Mitte Februar waren die Gerresheimer-Aktien dann nochmals nach unten gekracht, als deshalb der Geschäftsbericht 2025 verschoben wurde. Ende Februar drückten dann Nachrichten der Finanzaufsicht Bafin die Aktien auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2009. Die Bafin erweiterte eine bereits laufende Prüfung und leitete eine weitere Untersuchung ein.

Analyst Harald Hof von MWB Research sieht in den aktuellen Nachrichten einen weiteren Mosaikstein in der Vertrauenskrise. Zudem drohten Probleme mit den Kreditgebern. Gerresheimer ist laut eigenen Angaben in Gesprächen, um eine Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu vereinbaren.

DJG/flf

DOW JONES/FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
22.12.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen