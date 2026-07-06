SDAX-Papier Einhell Germany vz-Aktie: Über diese Dividende können sich Einhell Germany vz-Aktionäre freuen

Stockdividende

07:02

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Einhell Germany vz-Anleger über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier Einhell Germany vz am 03.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,90 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Einhell Germany vz-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 26,67 Prozent angezogen. 16,86 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 55,82 Prozent zugenommen.

Einhell Germany vz-Dividenden-Rendite

Schlussendlich notierte das Einhell Germany vz-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 70,30 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Einhell Germany vz wird die Einhell Germany vz-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Einhell Germany vz-Anteilsschein auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Einhell Germany vz-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Einhell Germany vz-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 2,38 Prozent.

Einhell Germany vz-Aktienkurs vs. reale Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Einhell Germany vz-Aktienkurs im XETRA-Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Einhell Germany vz-Aktienkurs.

Einhell Germany vz-Dividendenvorhersage

Dementsprechend würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,66 Prozent zulegen.

Einhell Germany vz-Kerndaten

Einhell Germany vz ist ein SDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 796,021 Mio. EUR. Einhell Germany vz besitzt aktuell ein KGV von 12,47. Der Umsatz von Einhell Germany vz belief sich in 2025 auf 1,158 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,76 EUR.

Redaktion finanzen.net