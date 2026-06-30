SDAX-Papier Mutares-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Mutares Aktionären eine Freude

Dividende

10:02

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Mutares-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Wert Mutares am 03.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,00 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Mutares-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,04 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Mutares beträgt 42,70 Mio. EUR. Damit wurde die Mutares-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,92 Prozent zurückgeschraubt.

Veränderung der Mutares-Dividendenrendite

Das Mutares-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 28,30 EUR in den Feierabend. Das Mutares-Papier wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Mutares-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Mutares verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 6,80 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 8,33 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Mutares via XETRA 35,76 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 193,73 Prozent besser entwickelt als der Mutares-Kurs.

Mutares- Dividendenaussichten

Somit würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 7,46 Prozent anziehen.

Kerndaten von Mutares

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Mutares beläuft sich aktuell auf 724,987 Mio. EUR. Das Mutares-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Mutares auf 6,484 Mrd.EUR, das EPS machte -0,69 EUR aus.

Redaktion finanzen.net