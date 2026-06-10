SDAX-Papier PATRIZIA SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PATRIZIA SE-Aktionäre freuen

Dividende

So viel Dividende zahlt PATRIZIA SE.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier PATRIZIA SE am 10.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,36 EUR beschlossen. Damit wurde die PATRIZIA SE-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,86 Prozent erhöht. PATRIZIA SE zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 30,26 Mio. EUR. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 29,32 Mio. EUR angesetzt wurde.

PATRIZIA SE-Ausschüttungsrendite

Zum XETRA-Schluss ging der PATRIZIA SE-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 7,80 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf den PATRIZIA SE-Anteilsschein erfolgt am 11.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet der PATRIZIA SE-Titel eine Dividendenrendite von 4,42 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,43 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von PATRIZIA SE via XETRA um 66,31 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 10,37 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (LEG Immobilien, Vonovia SE, TAG Immobilien) für schneidet PATRIZIA SE 2025 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Dabei enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich nicht nur mit der Dividende, sondern auch mit der Dividendenrendite. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 2,92 EUR und einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie PATRIZIA SE

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,37 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5,04 Prozent zulegen.

Basisdaten von PATRIZIA SE

PATRIZIA SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 652,750 Mio. EUR. PATRIZIA SE weist aktuell ein KGV von 39,13 auf. 2025 setzte PATRIZIA SE 265,920 Mio. EUR um und erzielte ein EPS von 0,21 EUR.

Redaktion finanzen.net