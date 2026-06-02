SDAX-Titel adesso SE-Aktie: Über diese Dividende können sich adesso SE-Aktionäre freuen

Dividenden-Abstimmung

adesso SE-Anleger aufpasst: So hoch fällt die adesso SE-Dividende aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel adesso SE am 03.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,78 EUR je Aktie beschlossen. Das sind 4,00 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung lässt sich adesso SE 5,07 Mio. EUR kosten. Damit wurde die adesso SE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,02 Prozent gekappt.

adesso SE-Ausschüttungsrendite

Via XETRA beendete die adesso SE-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 60,30 EUR. Der Dividendenabschlag auf die adesso SE-Aktie erfolgt am 04.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem adesso SE-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist das adesso SE-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 0,85 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von adesso SE via XETRA 54,52 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -52,14 Prozent noch immer stärker zugenommen als der adesso SE-Kurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Bechtle) schneidet adesso SE 2025 als unübertroffene Dividenden-Aktie ab. Neben der adesso SE-Dividende bleibt auch die Dividendenrendite des Dividenden-Titels hinter der Konkurrenz zurück. Die Dividende von adesso SE schneidet mit 5,07 Mio. EUR im Peergroup-Vergleich zwar besser ab als die Konkurrenz, bei der Dividendenrendite zeigt sich jedoch Bechtle mit 0,70 Prozent ganz vorn.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie adesso SE

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,83 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,41 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten der adesso SE-Aktie

Die Dividenden-Aktie adesso SE gehört dem SDAX an und ist an der Börse aktuell 395,320 Mio. EUR wert. Das adesso SE-KGV beläuft sich aktuell auf 31,30. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von adesso SE auf 1,466 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 2,83 EUR aus.

Redaktion finanzen.net