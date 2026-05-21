SDAX-Titel SAF-HOLLAND SE-Aktie: SAF-HOLLAND SE streicht Dividende zusammen

Aktie mit Rendite

SAF-HOLLAND SE-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die SAF-HOLLAND SE-Dividendenausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Wert SAF-HOLLAND SE am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,65 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die SAF-HOLLAND SE-Dividende im Vorjahresvergleich um 23,53 Prozent vermindert. Somit vergütet SAF-HOLLAND SE die Aktionäre insgesamt mit 38,59 Mio. EUR. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung.

SAF-HOLLAND SE-Auszahlungsrendite

Das SAF-HOLLAND SE-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 19,18 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von SAF-HOLLAND SE wird der SAF-HOLLAND SE-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem SAF-HOLLAND SE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die SAF-HOLLAND SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des SAF-HOLLAND SE-Anteilsscheins 4,25 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5,75 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der SAF-HOLLAND SE-Kurs via XETRA 40,51 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 154,73 Prozent stärker zugenommen als der SAF-HOLLAND SE-Kurs.

Dividendenvorhersage von SAF-HOLLAND SE

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,80 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,25 Prozent zurückgehen.

SAF-HOLLAND SE-Schlüsseldaten

SAF-HOLLAND SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 862,734 Mio. EUR. Das KGV von SAF-HOLLAND SE beläuft sich aktuell auf 13,62. Im Jahr 2025 erwirtschaftete SAF-HOLLAND SE einen Umsatz von 1,734 Mrd.EUR sowie ein EPS von 1,12 EUR.

Redaktion finanzen.net