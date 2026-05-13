SDAX-Titel Wacker Neuson SE-Aktie: Über diese Dividende können sich Wacker Neuson SE-Anleger freuen

Auszahlung an Investoren

So viel Dividendenausschüttung zahlt Wacker Neuson SE.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Wacker Neuson SE am 13.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,70 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 16,67 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Wacker Neuson SE umfasst 40,80 Mio. EUR. So ermäßigte sich die Wacker Neuson SE- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 47,83 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte das Wacker Neuson SE-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 18,94 EUR. Das Wacker Neuson SE-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Wacker Neuson SE-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Wacker Neuson SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Wacker Neuson SE-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4,10 Prozent.

Wacker Neuson SE-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Wacker Neuson SE-Kurs via XETRA um 19,75 Prozent reduziert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -7,67 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Jungheinrich) erweist sich Wacker Neuson SE 2025 als beste Dividenden-Aktie. Neben einer Top-Dividende stellt die Wacker Neuson SE-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Der nächststärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Jungheinrich mit einer Dividendenausschüttung von 0,29 EUR und einer Dividendenrendite von 0,82 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Wacker Neuson SE

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,80 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,30 Prozent steigern.

Kerndaten von Dividenden-Titel Wacker Neuson SE

Wacker Neuson SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1,287 Mrd. EUR. Wacker Neuson SE verfügt über ein KGV von aktuell 21,63. 2025 setzte Wacker Neuson SE 2,219 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 1,14 EUR.

Redaktion finanzen.net