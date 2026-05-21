SDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht ProSiebenSat1 Media SE für Anleger vor
So viel Dividende trägt ProSiebenSat1 Media SE zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.
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Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE am 20.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,05 EUR vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Somit vergütet ProSiebenSat1 Media SE die Aktionäre insgesamt mit 12,00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,09 Prozent.
ProSiebenSat1 Media SE- Ausschüttungsrendite im Fokus
Zum XETRA-Schluss ging der ProSiebenSat1 Media SE-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 3,96 EUR aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von ProSiebenSat1 Media SE, demnach wird der ProSiebenSat1 Media SE-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem ProSiebenSat1 Media SE-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der ProSiebenSat1 Media SE-Titel eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,01 Prozent.
Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von ProSiebenSat1 Media SE via XETRA um 44,04 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -29,49 Prozent dennoch stärker zugenommen als der ProSiebenSat1 Media SE-Kurs.
Dividendenzahlungen im Peergroup-Vergleich
Im Vergleich mit der Peergroup (RTL) erweist sich ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Dabei fällt die Dividenden-Aktie nicht nur bei der Dividende hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich der Dividenden-Titel geschlagen geben. Der beste Dividenden-Titel in der Peergroup ist RTL mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 0,65 EUR und einer Dividendenrendite von 0,65 Prozent.
ProSiebenSat1 Media SE-Dividendenausblick
Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Verringerung der Dividende auf 0,05 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,15 Prozent steigen.
ProSiebenSat1 Media SE-Schlüsseldaten
Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens ProSiebenSat1 Media SE beträgt aktuell 922,400 Mio. EUR. ProSiebenSat1 Media SE verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. 2025 setzte ProSiebenSat1 Media SE 3,675 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0,73 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images